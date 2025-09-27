Che Palace! Batte ancora il Liverpool ed eguaglia il record di imbattibilità

Non sarà il super Chelsea dello scorso anno, ma il Crystal Palace mette paura a tutte le avversarie in Conference, tra cui la Fiorentina. Le Eagles non si fermano più. L'arrivo di Oliver Glasner ha dato la svolta nella storia del club. Una squadra che non aveva mai vinto un trofeo maggiore si è portata a casa la Fa Cup ed il Community Shield, ed oggi ha scritto un'altra pagina bellissima. A Selhurst Park arrivava il Liverpool di Slot , a punteggio pieno in Premier. La gara è stata bellissima.

Le Eagles volano

Il Palace ha dominato il primo tempo, con Alisson che ha tenuto a galla da solo i Reds. Il Palace è comunque andato avanti con Sarr dopo 7 minuti, ma ha sfiorato il raddoppio almeno in 5 o 6 occasioni. Anche nella ripresa il portiere del Liverpool ha dovuto calare alcune parate. Poi Chiesa sembrava aver beffato gli uomini di Glasner, con la rete del pari al minuto 86. Ma nel pieno del recupero Nketiah, sugli sviluppi di palla inattiva, ha mandato in estati il tifo di casa, facendo 2-1. Una vittoria storica, dato che le Eagles non perdono da 18 partite, un record che resisteva dal 1968, ed attualmente occupa la seconda posizione in classifica