Conference League, che inizio per il Palace. Glasner punta ad un record storico

Giovedì prossimo inizierà la Conference League. La Fiorentina ancora una volta sarà una delle protagoniste più attese della competizione. Una coppa diventata quasi un'ossessione per i viola, che quest'anno vogliono portarsi a casa il trofeo. Chiaramente ci sono altre squadre attrezzate, come lo Strasburgo o il Crystal Palace. Proprio le Eagles, nonostante non siano una squadra di grido in Premier League, sono in una forma strepitosa. La squadra di Glasner si è portata a casa il Community Shield battendo il Liverpool, l'unica squadra a riuscirci in questa stagione. Proprio contro i Reds il Palace punta ad eguagliare uno storico record.