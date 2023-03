Fiorentina sempre più vicina alle 150 vittorie in campo internazionale

La Fiorentina si sta avvicinando a grandi passi alla 150° vittoria in una gara ufficiale valida per una competizione europea. I successi attuali sono 142 e sono così suddivisi: 7 in Coppa Campioni, 14 in Champions League, 17 in Coppa delle Coppe, 21 in Coppa UEFA, 22 in Europa League, 8 in Conference League, 10 in Coppa delle Città di Fiera, 18 Mitropa Cup, 6 nel Torneo Anglo-Italiano, 7 in Coppa Grasshoppers, 2 in Coppa di Lega Italo-Inglese, 3 nella Coppa dell'Amicizia Italo-Francese, 1 nella Coppa dell'Amicizia Italo-Svizzera, 2 nel Piano Rappan e 4 nella Coppa delle Alpi.