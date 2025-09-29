Mazzeo: “Pisa meritava il derby. Episodi fuori dal campo inaccettabili”

Il presidente uscente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, noto per la sua fede nerazzurra, ha affidato ai social le sue impressioni dopo il derby tra Pisa e Fiorentina.
Il presidente uscente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo, esalta il Pisa per la prestazione nel derby con la Fiorentina ma condanna duramente i disordini provocati da alcuni tifosi viola.
Mazzeo ha sottolineato la grande prova dei nerazzurri:
“Che partita! Due legni colpiti, reti annullate e tantissime emozioni. Il Pisa ha mostrato di meritare la vittoria, ma ancora una volta ci troviamo a discutere per un rigore evidente non concesso. Il calcio è passione, sacrificio e giustizia: oggi la squadra ha incarnato tutto questo”.
Poi la dura presa di posizione sugli episodi extracalcistici:
“Lo spettacolo visto in campo è stato purtroppo rovinato da ciò che è accaduto all’esterno dello stadio. È inammissibile che circa 200 pseudo tifosi viola abbiano tentato di macchiare una giornata che avrebbe dovuto essere soltanto una festa per il calcio toscano”.
