Mazzeo: “Pisa meritava il derby. Episodi fuori dal campo inaccettabili”

Il presidente uscente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo , noto per la sua fede nerazzurra, ha affidato ai social le sue impressioni dopo il derby tra Pisa e Fiorentina.

“Che partita! Due legni colpiti, reti annullate e tantissime emozioni. Il Pisa ha mostrato di meritare la vittoria, ma ancora una volta ci troviamo a discutere per un rigore evidente non concesso. Il calcio è passione, sacrificio e giustizia: oggi la squadra ha incarnato tutto questo”.