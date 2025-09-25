UEFA, sospesa una Nazionale? L’Italia osserva: cosa succede adesso

Viola News
A breve la decisioni ufficiale
Il Times rivela in esclusiva che la prossima settimana la UEFA si riunirà per discutere la possibile sospensione di Israele dalle proprie competizioni. Una decisione che, se confermata, avrebbe un impatto enorme sul calcio europeo e internazionale.

La scelta arriva dopo il pronunciamento dell’ONU, che ha accusato Israele di genocidio a Gaza e ha invitato sia la UEFA sia la FIFA a prendere provvedimenti. Anche diverse federazioni nazionali starebbero esercitando pressioni per spingere verso un’esclusione.

Un eventuale stop della UEFA avrebbe ripercussioni dirette anche sulle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Se Israele fosse esclusa, la nazionale non potrebbe competere per la qualificazione: attualmente si trova al terzo posto nel proprio girone, dietro Norvegia e Italia.

