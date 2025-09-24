Spalletti e un esonero mai digerito: “L’esperienza in Nazionale non va dimenticata”

Torna a parlare Luciano Spalletti, esonerato dalla Nazionale italiana lo scorso giugno a seguito della rovinosa caduta in Norvegia: l'ex c.t. azzurro era presente questa sera all'inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini di Viareggio ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Queste le sue parole, raccolte e riportate da tuttomercatoweb.com: "L'esperienza vissuta sulla panchina della Nazionale è una cosa che mi martella ancora oggi nella testa. Io non devo dimenticarla, devo accettare il dolore e aspettare un momento migliore. Si aspettano altre cose e si convive con il dolore, è una situazione che si deve affrontare".