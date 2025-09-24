Viola News
Massimo Orlando: “Kean-Piccoli non funziona. Serve vincere, anche male”

Le parole di Massimo Orlando a Lady Raio sulla crisi viola, i troppi infortuni e il derby col Pisa.
L’ex centrocampista viola Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, affrontando diversi temi legati alla Fiorentina e guardando già alla delicata sfida di domenica prossima contro il Pisa.

“Serve una vittoria, anche senza bel gioco”

Ora serve vincere, la squadra però non gira. La Fiorentina deve trovare ossigeno, punti, anche giocando male. È fondamentale per la classifica e per l’atmosfera che si respira intorno alla squadra. Nelle prime quattro gare non si sono visti carattere e grinta. Il 4-3-2-1 può essere la soluzione giusta per dare più certezze alla difesa, ma il vero problema è che manca il gioco: non è solo un reparto, è tutta la squadra a non funzionare. Pioli non sta trovando gli uomini giusti.

Fortini promosso. In squadra troppi infortuni

Fortininon mi è dispiaciuto: in alcune occasioni ha puntato bene l’avversario ed è entrato con la giusta mentalità. È chiaro però che, in un momento negativo, si venga travolti dall’ambiente viola. Quanto a Lamptey, l’infortunio è arrivato correndo all’indietro: significa che è davvero fragile. Speriamo recuperi, ma gli stop iniziano a diventare troppi. In avanti spero torniGudmundsson, anche se quello visto a Genova non è ancora quello che ci aspettavamo: deve crescere.

 

“Meglio una punta sola”

La coppia Kean-Piccoli non funziona. In Nazionale Kean e Retegui hanno fatto bene, ma contro avversari come Estonia e Israele. Con Piccoli in campo, Kean perde spazio e non riesce a rendere al meglio. Bisogna accantonare l’idea delle due punte, anche perché la squadra non riesce a supportarle. Il Pisa lotta per salvarsi, ma corre, ha cuore, intensità e attende questa partita da quasi quarant’anni. Lo stadio sarà una bolgia: senza il giusto approccio la Fiorentina rischia anche contro i nerazzurri.

 

