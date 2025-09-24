Massimo Orlando: “Kean-Piccoli non funziona. Serve vincere, anche male”

Fortini promosso. In squadra troppi infortuni—
Fortininon mi è dispiaciuto: in alcune occasioni ha puntato bene l’avversario ed è entrato con la giusta mentalità. È chiaro però che, in un momento negativo, si venga travolti dall’ambiente viola. Quanto a Lamptey, l’infortunio è arrivato correndo all’indietro: significa che è davvero fragile. Speriamo recuperi, ma gli stop iniziano a diventare troppi. In avanti spero torniGudmundsson, anche se quello visto a Genova non è ancora quello che ci aspettavamo: deve crescere.
“Meglio una punta sola”—
La coppia Kean-Piccoli non funziona. In Nazionale Kean e Retegui hanno fatto bene, ma contro avversari come Estonia e Israele. Con Piccoli in campo, Kean perde spazio e non riesce a rendere al meglio. Bisogna accantonare l’idea delle due punte, anche perché la squadra non riesce a supportarle. Il Pisa lotta per salvarsi, ma corre, ha cuore, intensità e attende questa partita da quasi quarant’anni. Lo stadio sarà una bolgia: senza il giusto approccio la Fiorentina rischia anche contro i nerazzurri.
