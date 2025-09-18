Mondiali Under 20, quanti no: Martinelli, Camarda e non solo. Ma c’è un’eccezione

Tra pochi giorni avrà inizio, in Cile, il Mondiale U20. Per il C.T. Nunziata non è stato affatto facile stilare la lista dei convocati; questo perché molti club, inclusa la Fiorentina, ha deciso di non lasciar partire i propri giovani verso il sud America.

Fiorentina e poi?

Dal Viola Park è arrivato il no per due giovani viola: il primo Tommaso Martinelli, vice di David De Gea, il secondo invece Nicolò Fortini che i viola hanno deciso di non lasciar partire in estate con la volontà di puntare sul classe 2006. Il club gigliato però, non è stata l'unica società a sbarrare la porta alla Nazionale italiana. Infatti anche Milan, Inter e Lecce hanno deciso di non lasciar partire i propri under 20. I rossoneri hanno detto no alle partenze di Torriani e Bartesaghi, mentre l'Inter ha posto il proprio veto su Pio Esposito e il Lecce ha fatto lo stesso proprio con l'ex Milan, Francesco Camarda. Molte società hanno preso questa decisione, per evitare di perdere giocatori dal 27 settembre al 19 ottobre che, in casa Fiorentina, avrebbe voluto dire perdere due pedine per: Pisa, Milan e Roma.