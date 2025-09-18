Ci perde in Champions e poi ne diventa allenatore: il nuovo club di Mourinho

Viola News
L'allenatore portoghese ha una nuova squadra
José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato del club portoghese, che ha confermato l’accordo con lo Special One.

Il contratto siglato prevede la permanenza di Mourinho sulla panchina delle Águias fino al termine della stagione 2026/27, con la possibilità di interruzione anticipata.

Infatti, dieci giorni dopo l’ultima partita ufficiale della stagione 2025/26, sia il Benfica sia l’allenatore potranno decidere, alle stesse condizioni, di non proseguire il rapporto per l’annata successiva.

