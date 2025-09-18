José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato del club portoghese, che ha confermato l’accordo con lo Special One.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Ci perde in Champions e poi ne diventa allenatore: il nuovo club di Mourinho
altre news
Ci perde in Champions e poi ne diventa allenatore: il nuovo club di Mourinho
L'allenatore portoghese ha una nuova squadra
Il contratto siglato prevede la permanenza di Mourinho sulla panchina delle Águias fino al termine della stagione 2026/27, con la possibilità di interruzione anticipata.
Infatti, dieci giorni dopo l’ultima partita ufficiale della stagione 2025/26, sia il Benfica sia l’allenatore potranno decidere, alle stesse condizioni, di non proseguire il rapporto per l’annata successiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA