Scomparsa di Ligas, il ricordo: “Per noi eri un’icona. Non sarai dimenticato”

Poche ore fa è venuto a mancare Franco Ligas, il ricordo del sindaco di Bagno a Ripoli
Purtroppo nelle ultime ore è arrivata la notizia della scomparsa di Franco Ligas. Un giornalista molto legato alla Fiorentina ed a Firenze, senza mai dimnenticarsi della sua terra, la Sardegna. Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha voluto ricordare il giornalista, venuto a mancare all'età di 79 anni:

"Caro Franco,

per noi giovani tifosi viola eri un'icona, un simbolo, quasi quanto Rui Costa o Batistuta

Le tue telecronache resteranno nella storia, come la tua gentilezza e la passione che avevi per il tuo mestiere

Gli ultimi anni, i più difficili, li hai trascorsi qui a Bagno a Ripoli.

I tuoi occhi buoni non saranno mai dimenticati,

fai buon viaggio Franco"

Lutto nel giornalismo: è scomparso Franco Ligas, aveva 79 anni
