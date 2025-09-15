Scomparsa di Ligas, il ricordo: “Per noi eri un’icona. Non sarai dimenticato”

Purtroppo nelle ultime ore è arrivata la notizia della scomparsa di Franco Ligas. Un giornalista molto legato alla Fiorentina ed a Firenze, senza mai dimnenticarsi della sua terra, la Sardegna. Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha voluto ricordare il giornalista, venuto a mancare all'età di 79 anni:
"Caro Franco,
per noi giovani tifosi viola eri un'icona, un simbolo, quasi quanto Rui Costa o Batistuta
Le tue telecronache resteranno nella storia, come la tua gentilezza e la passione che avevi per il tuo mestiere
Gli ultimi anni, i più difficili, li hai trascorsi qui a Bagno a Ripoli.
I tuoi occhi buoni non saranno mai dimenticati,
fai buon viaggio Franco"
