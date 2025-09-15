Lutto nel giornalismo: è scomparso Franco Ligas, aveva 79 anni

Purtroppo questa mattina è arrivata una brutta notizia nel mondo del giornalismo, la scomparsa di Franco Ligas. Aveva 79 anni, ed aveva lavorato per anni in emittenti come Sportmediaset, Sportitalia e Telepiù. Ha seguito da vicino le vicende del mondo Fiorentina, soprattutto negli anni 80 e 90.
Da TeleLibera Firenze, intervistando Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli reduci dal trionfo in Coppa Davis, fino a Mediaset, della quale è stato voce dal 1984 al 2013, raccontando calcio, boxe, ippica, basket e ciclism. Ligas adottò presto la Fiorentina come seconda casa, senza mai dimenticare l’amore per il Cagliari, squadra del cuore.
"Grande giornalista non lo sono mai stato – amava dire – ma aver lavorato in tv è stato un onore e uno stimolo a migliorare". La redazione di Violanews si unisce al dolore della famiglia Ligas, ed esprime le sue più sentite condoglianze.
