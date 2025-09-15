Lutto nel giornalismo: è scomparso Franco Ligas, aveva 79 anni

A 79 anni è scomparso Franco Ligas, giornalista sportivo che per anni ha seguito da vicino anche la Fiorentina

Purtroppo questa mattina è arrivata una brutta notizia nel mondo del giornalismo, la scomparsa di Franco Ligas. Aveva 79 anni, ed aveva lavorato per anni in emittenti come Sportmediaset, Sportitalia e Telepiù. Ha seguito da vicino le vicende del mondo Fiorentina, soprattutto negli anni 80 e 90.