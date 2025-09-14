Il Mattino: “Un giocatore del Napoli perde il treno dopo il controllo antidoping”

Il Mattino riporta oggi un curioso retroscena di Fiorentina-Napoli e, in particolare, scrive di un episodio occorso al difensore azzurro Sam Beukema. Come riporta il quotidiano, infatti, l’ex Bologna sarebbe stato richiamato a fine gara per...

Il Mattino riporta oggi un curioso retroscena di Fiorentina-Napoli e, in particolare, scrive di un episodio occorso al difensore azzurro Sam Beukema. Come riporta il quotidiano, infatti, l'ex Bologna sarebbe stato richiamato a fine gara per i test antidoping, i quali sarebbero stati però troppo lunghi, causando al calciatore un ritardo tale da perdere il treno per Napoli. Beukema, che ha segnato il terzo gol ieri sera, è stato costretto così a passare la notte a Firenze, per poi rientrare nel capoluogo campano questa mattina.