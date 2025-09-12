Euro 2032, Abodi: “Stadi? C’è una scadenza. Abbiamo mosso coscienze”

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato delle questione stadi in avvicinamento a quello che sarà Euro 2032

Redazione VN 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 22:02)

Il percorso verso Euro 2032 entra sempre più nel vivo. A ribadirlo è stato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, che a margine di un incontro al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli ha fatto il punto sulle tappe fondamentali per l’organizzazione del torneo continentale che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia.

“C’è una scadenza immediata, quella delle lettere di accreditamento, che è stata rispettata. Ne sono arrivate tante. La prossima è luglio 2026, quando dovranno essere presentati i progetti definitivi, in modo da consentire alla Federcalcio e all’Uefa di valutarne la concretezza. Poi ci sarà l’ulteriore passaggio dei cantieri, che dovranno aprire entro aprile/maggio 2027. E, come si suol dire, vinca il migliore”.

Il ministro si è soffermato anche sul tema degli stadi e sulle candidature delle città, con un riferimento diretto a Salerno:“Chi ha un’agenda infrastrutturale è nella condizione di presentare le proprie credenziali. Non c’è una preferenza o una chiusura verso una città: c’è una competizione positiva che va oltre Euro 2032. Mi fa piacere che ci sia vivacità: spero che tutte le 13 città in corsa vogliano davvero costruire o migliorare i propri impianti”.

Abodi ha sottolineato l’effetto positivo della competizione europea come stimolo alla crescita infrastrutturale:“Un merito Euro 2032 ce l’ha già: ha smosso coscienze, capacità e volontà. Ora però servono progetti concreti e finanziabili. Salerno lo è, ma poi sarà la Federazione a valutare. Noi faremo la nostra parte”.

Il ministro ha infine annunciato un passaggio cruciale per accelerare i processi:“Nei prossimi giorni indicherò, di concerto con il presidente del Consiglio e il governo, il nome del commissario che accompagnerà e velocizzerà l’iter amministrativo di tutti i progetti legati a Euro 2032. Piano piano ci stiamo togliendo tutti gli alibi: ci sono le date, le scadenze e procedure semplificate”.