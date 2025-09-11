L'ex proprietario del Brescia, ormai fallito, Massimo Cellino è intervenuto in una lunga intervista a L'Unione Sarda in cui si è lasciatoandare ad un duro sfogo:
Cellino a ruota libera: “A Brescia c’è il maligno, si bestemmia troppo”
"Avessi saputo che il compleanno era il 17 luglio col c***o che lo avrei comprato"
Non c’è più il calcio che conosciamo, per il quale siamo andati a vedere le nostre squadre negli stadi. Il sistema è scoppiato e chi gestisce la Federazione ha devastato il calcio. E chi li ostacola viene sopraffatto e distrutto. La cappella costruita nel centro sportivo del Brescia? Diciamo che l’ho pagata cara. Mi hanno spiegato che il maligno si accanisce con chi fa qualcosa di importante per la Chiesa. Io l’ho costruita perché avevo fatto un voto all’Immacolata, in caso di promozione in Serie A. E se vado a Brescia, la prima cosa che faccio è andare a pregare in quella cappella. Anche se il maligno si è accanito in una città dove la bestemmia è troppo diffusa. Una cosa che non ho mai tollerato. Però è il posto malvagio. Se una società, in 115 anni, ha fatto 10 anni di Serie A e 105 in altre categorie, non è colpa di Massimo Cellino. C’è il maligno là dentro. A parte il fatto che il compleanno del Brescia è il 17 luglio. Se l’avessi saputo, col c***o che l’avrei comprato
