Fabbri, bronzo ai Mondiali. E con il tricolore omaggia Firenze e la Fiorentina

Medaglia di bronzo per il pesiste e tifoso viola Leonardo Fabbri
Al via l'edizione dei Mondiali di Atletica a Tokyo. Il pesista Leonardo Fabbri, grandi tifosi viola, è riuscito a portarsi a casa la medaglia di bronzo. Vince Crouser, primatista del mondo, secondo il messicano Munoz e terzo il fiorentino con la misura di 21.94.

Al termine della gara, con la medaglia al collo, Fabbri si è messo sulle spalle una bandiera tricolore, ma con una scritta particolare: "Per essere di Firenze vanto e gloria". Inoltre, dopo l'intervista rilasciata ai microfoni Rai, ha salutato con un "Forza viola" gli spettatori.

 

