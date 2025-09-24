Gazzetta su Gudmundsson: “Firenze non ha ancora visto quello di Genova”

La Gazzetta dello Sport su Albert Gudmundsson

Redazione VN 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 08:15)

La rinascita di Gudmundsson, da ributtare nella mischia, può essere un'ipotesi. L'islandese, titolare a Cagliari e Torino, non si vede in campo da fine agosto perché durante la sosta è andato in Nazionale dove si è infortunato.

Il numero 10 voleva già esserci contro il Napoli ma non è stato nemmeno convocato e con il Como è rimasto sempre in panchina perché non era al cento per cento. Se sia l'uomo ideale per fare da spalla a Moise Kean, può capirlo prima di tutti Stefano Pioli.

A Cagliari sulla trequarti c'era anche Ndour, a Torino accanto a Kean c'era Piccoli e ora un ulteriore tentativo potrebbe essere un 3-5-1-1 con il solo Gud alle spalle di Kean. L'islandese può essere l'ideale perché copre spazi diversi, però anche lui deve fare uno scatto in avanti visto che il Gud di Genova a Firenze non è ancora stato avvistato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.