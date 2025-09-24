Lamptey, esami dopo l’infortunio. Nazione: “I primi responsi sul ginocchio”

Oggi saranno svelati più dettagli sulle sue condizioni

Saranno note con tutta probabilità solo oggi le reali condizioni fisiche di Tariq Lamptey, infortunato nel corso del match contro il Como dopo appena 22' di gioco.

Il terzino, arrivato in estate dal Brighton, ha svolto alcuni accertamenti specifici al ginocchio e dai primi responsi (ma la Fiorentina raccomanda cautela) sembra che il ko non sia nulla di particolarmente serio.