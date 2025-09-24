Saranno note con tutta probabilità solo oggi le reali condizioni fisiche di Tariq Lamptey, infortunato nel corso del match contro il Como dopo appena 22' di gioco.
Lamptey, esami dopo l’infortunio. Nazione: “I primi responsi sul ginocchio”
Oggi saranno svelati più dettagli sulle sue condizioni
Il terzino, arrivato in estate dal Brighton, ha svolto alcuni accertamenti specifici al ginocchio e dai primi responsi (ma la Fiorentina raccomanda cautela) sembra che il ko non sia nulla di particolarmente serio.
Difficile, anzi improbabile, che il ghanese sia presente a Pisa. Un bel problema per Pioli, che qualora volesse riproporre il 4-4-2 visto nell'ultima gara di campionato (con dunque l'impiego di Fortini) non avrà alternative di ruolo in panchina. Lo scrive la Nazione.
