Allenamento, poi riposo. Nazione: “Pioli e il metodo bastone-carota”

Dopo il giorno di lavoro che Pioli ha voluto effettuare già all'indomani della sconfitta di domenica contro il Como (la Fiorentina si è ritrovata lunedi mattina al Viola Park per una seduta di scarico e un confronto negli spogliatoi), Ranieri e soci ieri hanno goduto di una giornata di libertà, con la ripresa degli allenamenti che è dunque fissata per questa mattina a Bagno a Ripoli.