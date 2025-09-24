I tifosi della Fiesole non andranno a Pisa.La decisione era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Sono stati gli stessi supporter a spiegarne il motivo in un comunicato.
La Curva Fiesole non ci sta: il tifo organizzato salterà la trasferta di Pisa
«La Curva Fiesole non sarà presente nel settore ospiti di Pisa. Il prezzo del biglietto di 49 euro per un settore popolare non può essere accettato... Se non essere presenti in un settore ospiti per noi é un sacrificio, questa volta lo é ancor di più perché si tratta di una partita che Firenze aspettava da anni... Una partita peró, che sarà appannaggio solo di chi se la puó permettere... Non entrare a Pisa non è un semplice esercizio di retorica: in un paese in cui i costi di beni essenziali sono alle stelle e in cui gran parte della popolazione affronta difficoltà economiche significative, imporre 49 euro per una partita non è sostenibile...»
«Le istituzioni calcistiche e le società - si legge ancora nel comunicato - si riempiono la bocca di portare le famiglie allo stadio, ma quali famiglie? Quelle che conosciamo noi 49 euro a testa per un settore ospiti non possono né vogliono pagarli. Che fare? Si prenda esempio dalle leghe di altri campionati: la Ligue 1 francese nel 2019 ha fissato a 10 euro il prezzo standard per i settori ospiti. Basta speculazioni sui tifosi. Prezzi popolari per settori popolati». Lo scrive la Nazione.
