La Curva Fiesole non ci sta: il tifo organizzato salterà la trasferta di Pisa

I tifosi della Fiesole non andranno a Pisa. La decisione era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Sono stati gli stessi supporter a spiegarne il motivo in un comunicato.

«La Curva Fiesole non sarà presente nel settore ospiti di Pisa. Il prezzo del biglietto di 49 euro per un settore popolare non può essere accettato... Se non essere presenti in un settore ospiti per noi é un sacrificio, questa volta lo é ancor di più perché si tratta di una partita che Firenze aspettava da anni... Una partita peró, che sarà appannaggio solo di chi se la puó permettere... Non entrare a Pisa non è un semplice esercizio di retorica: in un paese in cui i costi di beni essenziali sono alle stelle e in cui gran parte della popolazione affronta difficoltà economiche significative, imporre 49 euro per una partita non è sostenibile...»