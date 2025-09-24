Ieri riposo al VP, controlli per Lamptey. E c’è chi viene convocato in Nazionale

Ieri la Fiorentina non si è allenata

Redazione VN 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 07:26)

È stato un martedì di riposo in casa Fiorentina: nessun allenamento al Viola Park e giornata libera dopo il confronto di lunedì post sconfitta con il Como. La giornata di ieri è servita soprattutto per approfondire la situazione di Tariq Lamptey: uscito per infortunio domenica, nelle ultime ore l'esterno ghanese ha svolto ulteriori accertamenti per capire di più, anche visti i problemi avuti in precedenza alle ginocchia.

Ventiquattro ore di silenzio, anche sui social, per tutti, escluso Niccolò Fortini, che sul suo profilo Instagram ha comunque espresso la sua soddisfazione per l'esordio in Serie A: «Un sogno che si avvera, l’esordio in Serie A con la maglia che mi ha visto crescere. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo, ma la testa resta alta e la voglia di lottare per questa città e questo fantastico gruppo è ancora più forte» ha scritto il classe 2006, subentrato proprio a Lamptey al 20' di Fiorentina-Como per il suo esordio in maglia viola.

Ieri è arrivato anche il comunicato della Curva Fiesole che conferma l'assenza del tifo organizzato per la trasferta di domenica: «Il prezzo del biglietto di 49 euro per un settore popolare non può essere accettato», questa la motivazione. Da segnalare inoltre i primi convocati per la sosta Nazionali di ottobre: Kospo e Dzeko saranno protagonisti con la Bosnia, mentre Pongracic è stato confermato dal ct Dalic della Croazia. Lo scrive il Corriere dello Sport.