FOTO – Il messaggio di Fortini a Firenze: "Sempre a testa alta!"

Esordio con la maglia della Fiorentina per Nicolò Fortini,giovane terzino della rosa di Stefano Pioli. Non un partita da ricordare, visto il risultato, ma su Instagram l'ex Juve Stabia ha voluto comunque dedicare qualche parola ai tifosi viola. Ecco il post:

Un sogno che si avvera, l’esordio in Serie A con la maglia che mi ha visto crescere. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo, ma la testa resta alta e la voglia di lottare per questa città e questo fantastico gruppo è ancora più forte. Sempre forza Viola

