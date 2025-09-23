Polverosi attacca: “Pioli, non si fa due passaggi di fila. Non si capisce nulla!”

Viola News
Polverosi critica la situazione della Fiorentina di Pioli
Alberto Polverosi, intervenuto a Lady Radio, ha criticato senza "peli sulla lingua"la Fiorentina di Stefano Pioli.Ecco le parole del giornalista del Corriere dello Sport:

Piccoli e Kean insieme? Assolutamente no, ormai è chiaro. E se Gudmundsson si alza dalla panchina per scaldarsi, perché poi non viene inserito? Ogni volta sembra pronto a entrare e invece si ferma. Non si capisce niente di questa Fiorentina, non si fanno due passaggi di fila. Inoltre, se scegli di giocare con la difesa a quattro, perché puntare su Pongračić e non su Comuzzo? Il croato non ha le caratteristiche del vero marcatore.

