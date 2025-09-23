Sentite Carobbi: “Prenderei un ex centrocampista di Milan e Napoli”. Il nome

Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, consiglia un nome per il centrocampo della squadra di Pioli. Le sue parole ai microfoni di Toscana TV:
Dopo un primo tempo incoraggiante giocato a uomo, nella ripresa la Fiorentina ha perso compattezza. La seconda frazione è stata difficile da interpretare, anche se sin dai primi minuti si percepiva una maggiore abilità del Como nel gestire il possesso. Il 4-4-2 non si adatta a questa squadra: la difesa a quattro può andare, ma il modulo giusto sarebbe un 4-3-1-2. Sul mercato degli svincolati punterei a rinforzare il centrocampo e il profilo ideale, a mio avviso, sarebbe Bakayoko, ex Milan e Napoli.
