Sentite Carobbi: “Prenderei un ex centrocampista di Milan e Napoli”. Il nome

Dopo un primo tempo incoraggiante giocato a uomo, nella ripresa la Fiorentina ha perso compattezza. La seconda frazione è stata difficile da interpretare, anche se sin dai primi minuti si percepiva una maggiore abilità del Como nel gestire il possesso. Il 4-4-2 non si adatta a questa squadra: la difesa a quattro può andare, ma il modulo giusto sarebbe un 4-3-1-2. Sul mercato degli svincolati punterei a rinforzare il centrocampo e il profilo ideale, a mio avviso, sarebbe Bakayoko, ex Milan e Napoli.