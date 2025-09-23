Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sentite Carobbi: “Prenderei un ex centrocampista di Milan e Napoli”. Il nome

il suggerimento

Sentite Carobbi: “Prenderei un ex centrocampista di Milan e Napoli”. Il nome

Sentite Carobbi: “Prenderei un ex centrocampista di Milan e Napoli”. Il nome - immagine 1
Carobbi consiglia un nome per il centrocampo della Fiorentina
Redazione VN

Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, consiglia un nome per il centrocampo della squadra di Pioli. Le sue parole ai microfoni di Toscana TV:

Dopo un primo tempo incoraggiante giocato a uomo, nella ripresa la Fiorentina ha perso compattezza. La seconda frazione è stata difficile da interpretare, anche se sin dai primi minuti si percepiva una maggiore abilità del Como nel gestire il possesso. Il 4-4-2 non si adatta a questa squadra: la difesa a quattro può andare, ma il modulo giusto sarebbe un 4-3-1-2. Sul mercato degli svincolati punterei a rinforzare il centrocampo e il profilo ideale, a mio avviso, sarebbe Bakayoko, ex Milan e Napoli.

Leggi anche
Polverosi attacca: “Pioli, non si fa due passaggi di fila. Non si capisce nulla!”
Bucchioni: “Dov’è la società? Commisso manca come l’aria, Barone non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA