Dopo il suo editoriale odierno sulle pagine di Violanews, Enzo Bucchioni è stato ospite oggi nel corso di "A pranzo con il Pentasport". La nostra firma è tornata sul momento molto delicato in casa Fiorentina:
Bucchioni: "Dov'è la società? Commisso manca come l'aria, Barone non sostituito"
"Chiamo in causa la società perché Commisso per più motivi non può esserci. Manca come l'aria a Firenze. Così come manca la figura di Barone"
Non c'è un guizzo, non c'è un'idea. Il mercato è corretto e l'ho valutato anch'io positivamente, ma è evidente che è senza idee. Nicolussi lo avrebbe preso chiunque, non c'è una costruzione della squadra attorno all'idea che si vuole trasmetterle. Dieci anni di Pradè a Firenze e nessun trofeo, ha perso quattro finali. Non ce l'ho con lui, ma prima o poi la valutazione dei professionisti deve avvenire. Voglio ricordare che sulla panchina c'è Pioli perché si è dimesso Palladino che neanche parlava con Pradè. Dov'era la società? Che nessuno si è accorto del malcontento del tecnico e di quello che sarebbe successo, facendo fare a Commisso una pessima figura. Chiamo in causa la società perché Commisso per più motivi non può esserci. Manca come l'aria a Firenze, per personalità e carisma. Così come manca una figura come Barone che aveva sì due mila difetti, ma aveva carisma e da accentratore gestiva tutto. Non è stato sostituito.
