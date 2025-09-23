Trevisani duro: “La Fiorentina interessa solo a Firenze”. Poi attacca il tifo viola

Riccardo Trevisani, noto telecronista, ha parlato a "Cronache di Spogliatoio". Il giornalista attacca duramente la piazza fiorentina:
Gli unici che capiscano di calcio sono i tifosi della Fiorentina. Bisogna creare uno staff composto da tifosi viola, solo così può vincere qualcosa. Sono più bravi di Italiano, Palladino e Stefano Pioli (ironico ndr). Io non riesco a ragionare con i tifosi della Fiorentina, mi dispiace. Io capisco il discorso sulla lingua italiana, "il calcio è nato a Firenze", Dante e il sentirsi fortissimi, ma adesso basta. Io ho i dati di ascolto delle televisioni: Inter, Milan e Juve le più seguite. Poi Napoli e Roma. Dopodiché Catania, Cagliari, Palermo, poi c'è la Lazio. Dopo 10 squadre la Fiorentina ancora non c'è. Loro vivono l'idea di essere la squadra più interessante del mondo, ma interessa solo a Firenze. Pensano di essere bravissimi, fortissimi, ma non è vero. La Fiorentina è una squadra che negli ultimi anni fa molto di più rispetto agli incassi che ha a disposizione.
