Cassano: “Pradè ha sbagliato a riprendere Pioli. Meglio Iraola, glielo dissi pure”

Antonio Cassano, ex giocatore di Inter, Milan, Roma fra le tante, è tornato a parlare di Fiorentina. All'interno del noto podcast "Viva el Futbol" l'ex attaccante ha criticato Stefano Pioli: 

Pradè ha fatto un errore a riportare Pioli, perché è partito male e sta andando ancora peggio. Ha modificato di continuo senza riuscire mai a trovare una soluzione valida. Io gli avevo suggerito Iraola… che adesso è terzo in Premier League nonostante al Bournemouth gli abbiano ceduto due dei suoi giocatori più forti. Gliel’avevo raccomandato, ma evidentemente ha scelto un’altra strada.

