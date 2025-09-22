Viola News
Di Gennaro: “Involuzione viola troppo evidente. Ora deve fare punti”

Pioli
"Bisogna capire se la squadra recepisce questo problema"
Sarri o Pioli, chi preoccupa di più? L'ex viola Antonio Di Gennaro ha risposto così ai microfoni di TMW Radio:

Bisogna capire se la squadra recepisce questo problema. Quando sei in quelle situazioni, cambi anche un po' mentalità, i punti diventano fondamentali. C'è un'involuzione della Fiorentina troppo evidente. E' una buona squadra, hanno giocatori forti, ma devi fare punti.

