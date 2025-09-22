Sarri o Pioli, chi preoccupa di più? L'ex viola Antonio Di Gennaro ha risposto così ai microfoni di TMW Radio:
Di Gennaro: “Involuzione viola troppo evidente. Ora deve fare punti”
"Bisogna capire se la squadra recepisce questo problema"
Bisogna capire se la squadra recepisce questo problema. Quando sei in quelle situazioni, cambi anche un po' mentalità, i punti diventano fondamentali. C'è un'involuzione della Fiorentina troppo evidente. E' una buona squadra, hanno giocatori forti, ma devi fare punti.
