Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a TMW Radio dei temi di casa Fiorentina:
Vitale: “Fiorentina costruita male, presi giocatorini che non cambiano la squadra”
"Sono stati presi tutti giocatorini, vedi Sohm, che seppur bravi non cambiano la squadra"
Secondo me è stata costruita male la squadra, perché sono rimasti De Gea, Kean, Gudmundsson, Gosens, ha preso Fagioli, ma mancava un regista. Sono stati messi 27 mln sulla punta del Cagliari, con Angelozzi che si è messo a ridere perché è stata messa una cifra ed è stata accettata. Sono stati presi tutti giocatorini, vedi Sohm, che seppur bravi non cambiano la squadra. Che Pioli stia cercando delle soluzioni e non le trova, ci può stare. È stata fatta male la squadra. Che ha fatto Commisso da lontano? Per mettere a zittire la piazza ha preso Pioli facendogli un contratto di tre anni. Ha investito forte ma ha preso giocatori di prospettiva? Solo Fazzini, tutti gli altri no, almeno per ora. Credo che Pioli tenterà di cambiare qualcosa. Ma pensate veramente che Pradè possa parlare con Pioli? Il direttore è uno che parla con allenatore e squadra. Io credo che Tare, per esempio, sia un direttore con le palle, che parla di scelte, strategie, con l'allenatore.
