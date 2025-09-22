L’inizio di campionato della Fiorentina è stato tutt’altro che brillante, con appena due punti raccolti in quattro partite. In mezzo alle difficoltà, però, spicca la figura di Rolando Mandragora, autore di due dei tre gol messi a segno finora dalla squadra.
Sportmediaset: "Passi in avanti per il rinnovo di Mandragora"
La storia tra Mandragora e la Fiorentina è destinata ad andare avanti. La società lavora al rinnovo fino al 2028
Come riportato da SportMediaset, la società viola ha intenzione di premiare il rendimento del centrocampista e sta pianificando un incontro nei prossimi giorni per discutere il rinnovo del contratto. L’accordo attuale scade nel 2026, ma prevede una clausola di estensione automatica fino al 2027 al raggiungimento delle 25 presenze stagionali. Nonostante ciò, l’obiettivo condiviso tra club e giocatore è di prolungare il rapporto fino al 2028, indipendentemente da questa opzione.
