Sportmediaset: “Passi in avanti per il rinnovo di Mandragora”

La storia tra Mandragora e la Fiorentina è destinata ad andare avanti. La società lavora al rinnovo fino al 2028

Come riportato da SportMediaset, la società viola ha intenzione di premiare il rendimento del centrocampista e sta pianificando un incontro nei prossimi giorni per discutere il rinnovo del contratto. L’accordo attuale scade nel 2026, ma prevede una clausola di estensione automatica fino al 2027 al raggiungimento delle 25 presenze stagionali. Nonostante ciò, l’obiettivo condiviso tra club e giocatore è di prolungare il rapporto fino al 2028, indipendentemente da questa opzione.