L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto ai microfoni di 30 minuto su Italia 7 dove ha parlato così:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Calvarese: “Bonacina mi è piaciuto. Mi resta un dubbio sul fallo di Piccoli”
news viola
Calvarese: “Bonacina mi è piaciuto. Mi resta un dubbio sul fallo di Piccoli”
L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese è intervenuto a Italia 7 per parlare dell'arbitraggio di ieri tra Fiorentina e Como
Kevin Bonacina è un arbitro giovane e inesperto. Si è comportato bene ieri, anche se un particolare episodio mi ha lasciato perplesso. L'arbitro ha fischiato un fallo su Fortini, prima del gol del Como. Bonacina dopo aver guardato verso il centrocampo, dove erano presenti gli allenatori e il quarto uomo ha cambiato la propria decisione. Ha così tolto la punizione alla Fiorentina e, invece, ha fischiato un precedente dubbio fallo di Piccoli. Le immagini non chiariscono se il fallo di piccoli è giusto, però la Fiorentina non ha protestato più di tanto. Sarebbe comunque stato giusto fischiare il fallo di Piccoli se precedente all'intervento falloso su Fortini
© RIPRODUZIONE RISERVATA