La moViola: Bonacina, che disastro. Tutti gli errori del direttore di gara

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5: Quanti errori. Poca personalità. Comincia con Vojvoda che dopo il gol vuole ripartire e litiga con tutti. Giallo, ma non riesce a placare gli animi già surriscaldati al 6'. Non c'è il giallo a Pongracic in un corpo a corpo con Morata. Sbaglia sul contatto tra Nicolussi Caviglia e Perrone sanzionando il rigore, ma il fallo parte fuori area. E deve intervenire il Var. Non ammonisce Diego Carlos che entra duro su Kean.

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Fa fatica, tanta, Bonacina, soprattutto nel primo tempo. Non ha mai dato la sensazione di essere centrato sul match, ha dato un rigore che si faceva fatica a capire il fallo. Sbaglia un timing (vantaggio chiaro per Kean lanciato verso la porta del Como per un fallo a centrocampo su Dzeko) che spiega tutto. E sul gol dell’1-1, assegna la punizione alla Fiorentina (chiaro il gesto), poi chissà perché inverte. Tutto sotto gli occhi di Rocchi: speriamo in un giudizio coerente. Nicolussi Caviglia e Perrone fianco a fianco verso l’area viola, ad un certo punto - ma ha sbagliato il timing - Perrone allarga la gamba a cercare il contatto con l’avversario, trovandola, per quanto anche leggera (sinistra sulla destra). Un rigore osceno che, per fortuna, Ghersini trasforma in punizione visto che il primo contatto (pur con i giocatori sulla linea) arriva fuori area. Dalla punizione arriva la rete di Diego Carlos che però è in fuorigioco al momento del passaggio di Kempf (oltre Dodo). Ok la rete di Madragora: in fuorigioco non punibile Kean, Lamptey e Piccoli. Ok anche il gol di Kempf: nessuna infrazione sulla punizione di Nico Paz.