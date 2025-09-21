Fiorentina-Como, i numeri del Franchi: vicini al sold out per la seconda volta

Il dato sui tifosi al Franchi di Firenze per la sfida di campionato tra Fiorentina e Como: superati ancora i 20mila spettatori

Ecco i numeri di Fiorentina-Como , direttamente dal botteghino. Un pubblico delle grandi occasioni al Franchi, nonostante le limitazioni dello stadio in fase di ristrutturazione e il momento viola non del tutto esaltante.

Per la seconda partita stagionale tra le mura amiche, stando a quanto fa sapere la società gigliata, sono stati emessi 21.158 tagliandi, con un incasso lordo di €524.453,00. Si tratta di numeri vicini al sold out, dato che con i paletti imposti dal restyling in corso ci sono meno di 25mila posti totali.