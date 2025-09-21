Nicolussi su Perrone, rigore tolto al Como: la ricostruzione, recupero di 8′

Viola News
Il fallo non sembrava nemmeno esserci, ma alla fine si è risolto tutto con un calcio di punizione per i lariani
Redazione VN

Il recupero di Fiorentina-Como, quarta giornata di campionato, è durato ben otto minuti a fronte dei quattro inizialmente assegnati: tutto per via di un calcio di rigore in un primo momento assegnato e poi commutato in un calcio di punizione per gli ospiti.

Nicolussi Caviglia ha approcciato Perrone lanciato verso l'area di rigore e lo ha strattonato all'ingresso dei 16 metri di De Gea: non è sembrato un contatto meritevole di fischio, ma l'arbitro Bonacina ha indicato il dischetto tra le proteste dei viola. In effetti, Nicolussi ha toccato in maniera molto rischiosa la gamba dell'avversario con la sua, ma, particolare dirimente, lo ha fatto appena fuori dall'area. A seguito di review del Var, il fischietto ha corretto la decisione e assegnato una punizione poi calciata sulla barriera da Nico Paz.

