Gol di Mandragora, esultanza e proteste Como: cosa è successo dopo l’1-0

Gol della Fiorentina e tanta confusione, con annesse proteste del Como: cosa è successo dopo la rete di Mandragora al Franchi

Matteo Bardelli Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 18:45)

La Fiorentina è passata in vantaggio sul Como grazie alla rete di Rolando Mandragora. Molto particolare la reazione dei ragazzi di Fabregas, che mentre i calciatori viola esultavano hanno battuto velocemente dal centro, come per andare a far gol senza gli avversari in campo. L''arbitro se ne è accorto fischiando, richiamandoli.

A quel punto, Piccoli, Ranieri e Dodò sono corsi verso Vojvoda (ammonito in seguito), il quale ha dato uno spintone al terzino brasiliano della Fiorentina, colpendolo in viso. Situazione che ha dato il via ad una mini rissa in mezzo al campo.

Una volta rialzato, Dodò è andato a festeggiare con i tifosi presenti in Maratona, ma Morata è andato faccia a faccia a dirgli qualcosa. Il brasiliano non lo ha calcolato, con Lamptey che ha provato a spingerlo via dal suo compagno di squadra.