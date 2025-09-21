Un acquisto top del Pisa salta la Fiorentina e non solo. Gila: “Infortunio grave”

La prossima sarà la settimana del derby toscano. Pisa-Fiorentina è una sfida attesissima all'Arena Garibaldi, con l'appuntamento con i viola che mancava da più di 30 ansteni in Serie A. Intanto gli uomini di Gilardino devono affrontare il Napoli, e lo faranno senza Calvin Stengs. L'olandese è stato uno degli arrivi più importanti del Pisa, un esterno in grado di fare inventiva e qualità ad Alberto Gilardino. Il tecnico del Pisa ha spiegato in sala stampa, l'infortunio di Stengs: