La prossima sarà la settimana del derby toscano. Pisa-Fiorentina è una sfida attesissima all'Arena Garibaldi, con l'appuntamento con i viola che mancava da più di 30 ansteni in Serie A. Intanto gli uomini di Gilardino devono affrontare il Napoli, e lo faranno senza Calvin Stengs. L'olandese è stato uno degli arrivi più importanti del Pisa, un esterno in grado di fare inventiva e qualità ad Alberto Gilardino. Il tecnico del Pisa ha spiegato in sala stampa, l'infortunio di Stengs:
Un acquisto top del Pisa salta la Fiorentina e non solo. Gila: “Infortunio grave”
Il Pisa dovrà rinunciare a Calvin Stengs, l'olandese ex Feyenoord. Salterà la gara contro la Fiorentina
"Stengs ha avuto un problema muscolare. Oltre a essere un ragazzo straordinario è un grande professionista. Ci auguriamo tutti che non debbano esserci tempi lunghi, se non lunghissimi. Credo che l’infortunio sia stato grave. Aspettiamo gli ultimi esiti"
