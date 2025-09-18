Viola News
VN – Kean, dal malanno al rientro in gruppo! Sospiro di sollievo al Viola Park

Le ultime sulle condizioni dell'attaccante viola
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi 

Il malessere che aveva colpito Moise Kean nelle scorse ore aveva riportato alla mente, con un pizzico di ironia, la legge di Murphy: quando qualcosa può andare storto, lo farà. Nulla di drammatico, ma la febbre che aveva costretto l’attaccante viola a fermarsi aveva acceso un campanello d’allarme in un momento già delicato per la Fiorentina.

Dal Viola Park, infatti, era trapelata l’ipotesi che anche la seduta odierna potesse saltare, con la speranza di rivedere Kean in gruppo soltanto domani. Una prospettiva che non lasciava tranquillo Pioli, deciso a puntare sull’ex Juventus come riferimento offensivo.

E invece, a sorpresa, il lieto fine è arrivato prima del previsto: Kean si allena con i compagni nella seduta odierna, spazzando via i timori pre-Como. Un rientro che restituisce serenità allo staff tecnico e allo spogliatoio, dove la priorità resta sempre quella di preservare la condizione fisica del giocatore, evitando ricadute.

