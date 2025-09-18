VN – Kean, dal malanno al rientro in gruppo! Sospiro di sollievo al Viola Park

Il malessere che aveva colpito Moise Kean nelle scorse ore aveva riportato alla mente, con un pizzico di ironia, la legge di Murphy: quando qualcosa può andare storto, lo farà. Nulla di drammatico, ma la febbre che aveva costretto l’attaccante viola a fermarsi aveva acceso un campanello d’allarme in un momento già delicato per la Fiorentina.