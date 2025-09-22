Monti: “Formazione dettata dalla paura. Fiorentina cosa c’è che non va?

Le parole di Gianfranco Monti, è stato ospite al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni sulla sconfitta contro il Como:
Monti: "Tutto ciò è inspiegabile. Fiducia in Pioli? Giustissimo, ma adesso deve raddrizzare la situazione al più presto"
Non riesco a darmi una spiegazione. A me Pioli piace, al suo arrivo ero molto contento. Poi c'è la squadra; io al mercato avevo dato sette, allora mi domando: cosa c'è che non va? E' veramente incomprensibile che il Como venga a Firenze a dettare legge. Nonostante nel primo tempo tu abbia tenuto un ottimo tiro sei riuscito a calciare una sola volta in porta. Attacco? Vedo un Piccoli che si sbatte, mentre Kean sta ad aspettare un pallone che però non arriva. Per me l'attacco ideale sarebbe Moise davanti e due alle sue spalle ovvero: Gudmundsson e Fazzini. I fischi? Te li tieni, i tifosi hanno incitato la squadra per 90' poi al termine della partita, che hai disputato in maniera pietosa, ti prendi i fischi. Per me quella di ieri è stata una formazione dettata dalla paura, altrimenti perché mettere Dodò a uomo? Pioli è un professionista e questo mi tranquillizza sulla situazione della Fiorentina, ma adesso devi raddrizzare la situazione al più presto.
