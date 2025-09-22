L’analisi: “Fiorentina vittima di un’involuzione. Pisa diventa fondamentale”

Bibi Velluzzi, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare il brutto avvio di stagione della Fiorentina
E' un inizio di stagione che preoccupa particolarmente, preoccupano specialmente i cali clamorosi che colpiscono questa squadra. A Torino è iniziata un'involuzione che è proseguita col Napoli e si è vista drasticamente nel secondo tempo col Como. I tanti cambi di formazione di Pioli sono segno di confusione. Ad inizio stagione c'erano tutte le premesse per qualcosa di buono, anche grazie al ritorno di Pioli che è legato a Firenze, e la piazza è legata a lui. La stagione è ancora all'inizio, il tempo c'è, ma è chiaro che la trasferta di Pisa diventa fondamentale. In Conference devi fare 9 punti in casa e almeno 4/5 in trasferta; devi necessariamente arrivare tra le prime 8.
