VN – Gli ultras viola pronti a disertare l’Arena Garibaldi. Il motivo

Pisa e Fiorentina si rincontreranno in Serie A a trentaquattro anni di distanza dall'ultima volta, con un'Arena Garibaldi che sarà quindi osservata speciale nel prossimo fine settimana (gara in programma domenica 28 settembre alle ore 15).

Per i residenti a Firenze sarà possibile acquistare biglietti soltanto nel settore ospiti. Tagliandi che sono stati messi in vendita oggi alle 15:30 sul circuito TicketOne, per un costo totale di 49 euro, tra prezzo del biglietto e prevendita.