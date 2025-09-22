VN – Gli ultras viola pronti a disertare l’Arena Garibaldi. Il motivo

Pisa e Fiorentina si rincontreranno in Serie A a trentaquattro anni di distanza dall'ultima volta, con un'Arena Garibaldi che sarà quindi osservata speciale nel prossimo fine settimana (gara in programma domenica 28 settembre alle ore 15).
Per i residenti a Firenze sarà possibile acquistare biglietti soltanto nel settore ospiti. Tagliandi che sono stati messi in vendita oggi alle 15:30 sul circuito TicketOne, per un costo totale di 49 euro, tra prezzo del biglietto e prevendita.
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, proprio per la lotta contro il caro prezzi, intrapresa da tempo dagli ultras viola, i tifosi più caldi della Fiorentina non dovrebbero andare all'Arena Garibaldi, disertando così la trasferta in questo derby storico. Nelle prossime ore sarà fatta maggiore chiarezza, con un comunicato da parte degli stessi ultras.
