Fiorentina, è crisi: zero gioco, zero gol, solo fischi. Pisa l’ultima spiaggia

L'attacco della Fiorentina rimane ancora una volta a secco di gol. E con una difesa che continua a subire, nemmeno il cambio di modulo, ha portato ai risultati sperati. La qualità del gioco del Como non ha fatto altro che enfatizzare i problemi della Fiorentina in ogni reparto.

Notte fonda in casa Fiorentina che, oltre a rimanere ferma a quota due in classifica, non ha ancora trovato il giusto sistema di gioco. Un punto in meno dopo quattro giornate rispetto allo scorso anno e un'involuzione preoccupante, hanno portato i tifosi viola alla contestazione con fischi e cori "Meritiamo di più", “Rispettate la nostra maglia” anche contro il ds Pradé.