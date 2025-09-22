Rep: “Fiorentina spenta nel secondo tempo. E’ l’inizio di una mini crisi”

Quella contro il Como doveva essere la partita della svolta e invece è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. La Fiorentina, con soli due punti in classifica, sta attraversando una mini crisi, evidente sia sul piano tecnico che su quello mentale. I problemi sono emersi da ogni zona del campo e nemmeno il passaggio alla difesa a quattro ha migliorato le cose.
Il Como ribalta la partita e manda la Fiorentina in crisi
L'approccio della Fiorentina questa volta sembrava convincente, almeno fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa però la squadra di Pioli si spegne, complice un maggior pressing da parte del Como. E così arriva, non solo il gol del pareggio ad opera di Kempf, ma anche la rete che ribalta il risultato con Addai che salta Pongracic e batte ancora una volta De Gea. Lo riporta La Repubblica.
