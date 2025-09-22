Rep: “Fiorentina spenta nel secondo tempo. E’ l’inizio di una mini crisi”

Quella contro il Como doveva essere la partita della svolta e invece è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. La Fiorentina, con soli due punti in classifica, sta attraversando una mini crisi, evidente sia sul piano tecnico che su quello mentale. I problemi sono emersi da ogni zona del campo e nemmeno il passaggio alla difesa a quattro ha migliorato le cose.