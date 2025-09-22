Ferrara a Pioli: “Coraggio Stefano D’Arabia, si deve fare molto meglio”

Viola News
Ferrara e la sconfitta della Fiorentina contro il Como
Benedetto Ferrara non usa mezzi termini per commentare la sconfitta della Fiorentina di Piolicontro il Como di Fabregas. Ecco le sue parole sulle pagine della Nazione:

Una squadra organizzata, tecnicamente superiore, guidata da un allenatore ambizioso. Ma purtroppo non stiamo parlando di quella con la maglia viola. La Fiorentina è un oggetto misterioso e il piolismo, al momento, è un grande vuoto con dentro una piccola luce fioca che fa tanto malinconia. Primo tempo intenso. Secondo senza senso. La rivoluzione di Pioli, con la difesa a 4, niente aggiunge, anche perché questa è una squadra senza esterni offensivi. Fazzini da quella parte più di tanto non può fare. Nicolussi gioca benino per un tempo, cercando di dare una logica a un centrocampo tecnicamente povero. La verità è che dopo il pari del Como il tifoso viola è stato costretto a sperare di prendere almeno un punto. Troppa grazia. Non è andata così. Nessuno sa dire cosa sia la Fiorentina. Poca garra, poche idee, difesa strampalata e 2 centravanti dispersi. Coraggio Stefano D'Arabia: si può fare meglio. No, si deve fare molto meglio.

