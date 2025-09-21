MANDRAGORA 7: Il gol è un concentrato di potenza e coordinazione, un gol cercato con fame. Come quella che mette in campo per tutta la partita. Bella imbucata per Piccoli nel primo tempo, gioca con personalità. La sua uscita si fa sentire.
Fiorentina ko: Mandragora predica nel deserto, male Ranieri e Pongracic
PAGELLE VIOLA
Fiorentina ko: Mandragora predica nel deserto, male Ranieri e Pongracic
Fiorentina ko anche contro il Como. Nicolussi e Fortini tra i pochi a salvarsi. Piccoli gira a vuoto, Fagioli ancora negativo
RANIERI 5: Deputato ad uscire spesso e volentieri su Nico Paz, prova ad usare le cattive ma va in difficoltà. Sbaglia sul gol dell'1-1, rimane a guardare Kempf che gli salta in testa.
