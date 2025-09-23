La Curva Fiesole no, ma i tifosi viola a Pisa ci saranno. Che clima sarà?

La Curva Fiesole salterà Pisa-Fiorentina

Il tam-tam tra i tifosi (via whatsapp) è iniziato ieri subito dopo l'ora di pranzo, quando il Pisa ha comunicato il costo del settore ospiti per la sfida contro la Fiorentina in programma domenica prossima alle ore 15. E subito è emersa chiara e decisa la volontà da parte dei gruppi organizzati di non prendere parte alla trasferta della Cetilar Arena: troppi i 49 euro - 45 di tagliando più 4 di prevendita - richiesti dal club nerazzurro per assistere a un derby che manca da oltre 30 anni (è la stessa cifra che peraltro il Pisa aveva scelto di mettere in listino per la tifoseria ospite anche in occasione della gara con la Roma, primo match interno della squadra di Gilardino in questo campionato, e che aveva sollevato già a suo tempo le polemiche da parte dei sostenitori giallorossi) dunque, come già serpeggiava da giorni attorno alla questione, è stato quasi naturale decidere di non prender parte a quella che ha tutti i contorni di una delle sfide più delicate dell'anno.

E questo sia per il carico emotivo che si porta dietro (l'ultimo confronto sotto la Torre tra nerazzurri e viola, tra cui esiste una storica rivalità, è datato 6 marzo 1994 in Serie B) sia per il valore che assumeranno i 3 punti in palio, alla luce della precaria classifica delle due formazioni. La sensazione in ogni caso è che, nonostante le limitazioni imposte già da giorni dal Casms e la scelta - ancora da ufficializzare, ma certa - della Curva Fiesole di non prender parte alla trasferta, saranno molti i sostenitori della Fiorentina presenti domenica a Pisa, benché la raccomandazione da parte del tifo organizzato sia stata quella di non esporre striscioni e bandiere in segno di polemica contro il caro biglietti.

Ma quale sarà l'umore del popolo viola verso squadra e dirigenza alla luce del deludente ko di domenica scorsa contro il Como che ha già dato il la alle proteste? Non è stato dato un indirizzo preciso da seguire ma il sentore è che, almeno all'inizio, non ci sarà il clima di contestazione respirato al Franchi solo pochi giorni fa. Ogni eventuale reazione sarà valutata solo al fischio finale del derby. Lo scrive la Nazione.