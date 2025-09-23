Rummenigge ricorda: “Toni non voleva venire al Bayern, così lo abbiamo convinto”

"Toni non era convinto di venire a Monaco, lo abbiamo convinto con le risate". A raccontarlo è Karl Heinz Rummenigge in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Grande attaccante tedesco, due volte vincitore del pallone d'oro, Kalle compirà il 25 settembre 70 anni. Dopo il ritiro ha intrapreso una lunga carriera da dirigente ed è ancora oggi membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco.
Rummennigge, ex anche dell'Inter, ha concesso una bella intervista alla rosea. Tra i temi anche il racconto di alcuni dettagli inediti del trasferimento di Luca Toni dalla Fiorentina ai bavaresi, nell'estate 2007.
Gli attaccanti sono il sale nella zuppa, come diciamo noi. Soprattutto le ali, tipo Ribery, Robben, adesso Olise. E i centravanti. Anche Luca Toni. Che non era tanto convinto di venire al Bayern. Siamo andati a Brescia, a casa del suo procuratore, e alla fine abbiamo riso molto, tutti, anche Beckenbauer che non capiva l’italiano. Siamo andati via contenti. Luca è stato un giocatore azzeccato, per i gol e per il suo atteggiamento nello spogliatoio.
