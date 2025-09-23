Rummenigge ricorda: “Toni non voleva venire al Bayern, così lo abbiamo convinto”

"Toni non era convinto di venire a Monaco, lo abbiamo convinto con le risate". A raccontarlo è Karl Heinz Rummenigge in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Grande attaccante tedesco, due volte vincitore del pallone d'oro, Kalle compirà il 25 settembre 70 anni. Dopo il ritiro ha intrapreso una lunga carriera da dirigente ed è ancora oggi membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco.