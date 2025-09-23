Prandelli: “Gestione Vlahovic simile a quella di Mutu nel 2008? No, diversi”

L'ex allenatore della Fiorentina ed ex c.t. della Nazionale Cesare Pradelli, è da qualche mese a capo di un progetto FIGC che servirà allo sviluppo dei calciatori dei settori giovanili. Oggi, in una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha analizzato la crescita di Dusan Vlahovic, smentendo un possibile paragone con Adrian Mutu:
Stiamo definendo il mio ruolo in FIGC, lavoriamo per trovare la strada giusta per la ripartenza. Ci sono tante realtà che stanno cercando di cambiare filosofia a livello tattico. Per esempio, sono molto stuzzicato dal Como. Hanno idee, giovani di valore e un progetto molto chiaro. Per me è un fenomeno da studiare: ogni anno mette qualcosa in più. Nel tempo può diventare il Parma degli anni ‘90: c’è un progetto tecnico forte e hanno l’ambizione di crearsi i campioni in casa, mentre quel Parma lì prendeva già formati. Il fatto che Fabregas sia rimasto è il segnale del percorso che vogliono intraprendere.
Conosce Vlahovic dai tempi della Fiorentina?—
Per me è un campione, vorrei che facesse ancora più gol: è uno degli attaccanti più forti d’Europa. Ma non si deve allontanare dal fronte offensivo: è inutile chiedergli di legare il gioco o di contribuire alla manovra. Dusan ha dato una grande dimostrazione di serietà. Ha saputo sopportare tutto. Credo possa crescere ancora."
La sua gestione le ricorda quella di Mutu alla Fiorentina nel 2008?—
No, sono due casi diversi. Adrian è rimasto comunque felicemente a Firenze e in quel caso la posizione della società era stata molto chiara: i Della Valle furono bravissimi a resistere prima di affrontare i preliminari di Champions League. Dusan ha un discorso contrattuale in essere e una situazione indefinita, ma sia lui che la Juve non hanno la fretta di decidere adesso.
