Toni su Vlahovic: “Critiche? La sua unica colpa è quella di guadagnare troppo”

Luca Toni, ex attaccante tra le altre di Juventus e Fiorentina, durante la tappa di Istanbul del EA7 World Legends Padel Tour, in compagnia di Totti, Vieri e Materazzi ha parlato di un ex viola come Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport:
Penso che l’unica "colpa" che Vlahovic possa avere sia quella di guadagnare troppi soldi, però non può essere una scusante per criticarlo sempre. Se gli hanno fatto quel contratto, vuol dire che all’epoca la Juventus pensava che potesse valere quei soldi. Penso che Vlahovic adesso abbia meno pressioni perché non è partito titolare e hanno preso altri attaccanti. Per me è l’unico vero attaccante puro in Serie A, è un killer dell’area di rigore. È chiaro che può sempre migliorare nel gioco con i compagni, però secondo me in area come lui ce ne sono pochi. Sono contento che sia partito bene e mi piace soprattutto il suo modo di affrontare le interviste e le critiche, con molta umiltà
