Il retroscena: “Volevamo Vlahovic al Lipsia, ma la Fiorentina ci anticipò”

Dusan Vlahovic è ormai il passato per la Fiorentina, con un presente che dice Juventus da separato in casa e un futuro (a giugno 2026) quasi certamente altrove. Emerge però un retroscena di mercato datato 2018, ovvero ai tempi in cui Pantaleo Corvino portò a Firenze l'allora baby attaccante serbo. Tra i club che la Fiorentina riuscì ad anticipare c'era anche il Lipsia. A rivelarlo è stato Jesse Marsch , oggi CT del Canada, con un trascorso nel club tedesco.

Intervistato da Tuttosport per parlare dell'approdo di Jonathan David alla Juventus, l'allenatore ha detto: "La concorrenza di Vlahovic? Mi piace molto anche Dusan, è un attaccante forte, pensi che lo avremmo voluto al Lipsia (nel 2018, quando Marsch era il vice allenatore della squadra, ndr), ma la Fiorentina riuscì a soffiarcelo... Di una cosa sono certo, diciamo che non rimarrete delusi da Jonathan David, mi creda".