All. Monza su Colpani: “Deve ambire ad un livello più alto della Fiorentina”

Paolo Bianco, nuovo allenatore del Monza, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della sfida di venerdì contro l'Avellino, parlando tra le altre cose, dell'ex attaccante viola Andrea Colpani. Ecco le sue parole:
Paolo Bianco su Colpani: "Deve ambire ad un livello più alto della Fiorentina"
"Il nostro è stato un mercato particolare, con l'arrivo della nuova proprietà dei giocatori che avevano chiesto di essere ceduti, alla lunga hanno capito che era meglio stare qui che andare altrove. Ho parlato con tanti ragazzi e gli ho detto chiaramente che non devono elemosinare la Serie A, ma devono meritarsela. Alcuni dei nostri calciatori richiesti nella massima serie credo che si meritino di meglio rispetto alle squadre che li hanno cercati."
"Voglio farvi un esempio. Colpani la scorsa stagione era alla Fiorentina, ma Andrea deve ambire ad un livello più alto del club viola. Questa era una cosa che non potevo cambiare io, anzi, me ne sono occupato il giusto, però noi dobbiamo lavorare per far capire ai nostri calciatori che devono ambire sempre al massimo e non accontentarsi mai."
