Vi ricordate di Munteanu? Un no gli ha impedito di giocare con Beltran

Forse molti di voi si saranno dimenticati di Louis Munteanu . L'attaccante rumeno è transitato per alcune stagioni a Firenze, ma senza successo. Adesso milita nel Cluj, ed è uno dei migliori giocatori del campionato, se non il migliore. La scorsa annata l'ha conclusa segnando 25 reti , fra tutte le competizioni. Per lui si sono accese le sirene di mercato, ed il suo destino si è incrociato con un altro ex viola come Lucas Beltran.

Il rifiuto

Il Valencia (club dove si è accasato l'argentino), voleva Munteanu, assieme ad altre squadre come il Celtic, l'Olympiakos ed il Rennes. Il presidente del Cluj ha però rifiutato le offerte, come dichiarato a DigiSport: "Ho parlato con Louis, ovviamente. Gli ho mostrato le offerte che ho ricevuto, a dimostrazione del fatto che non dicevo sciocchezze quando abbiamo discusso di una cifra molto alta, ma normale, per il miglior giocatore del campionato. Gli ho anche spiegato perché non si è concluso con un trasferimento a nessuno e lui ha capito. Alla fine, ha detto che forse è meglio che sia andata così. In ogni caso, visto il suo valore, ci saranno sicuramente altre opportunità importanti "