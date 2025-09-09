Vi ricordate di Munteanu? Un no gli ha impedito di giocare con Beltran

Forse molti di voi si saranno dimenticati di Louis Munteanu. L'attaccante rumeno è transitato per alcune stagioni a Firenze, ma senza successo. Adesso milita nel Cluj, ed è uno dei migliori giocatori del campionato, se non il migliore. La scorsa annata l'ha conclusa segnando 25 reti, fra tutte le competizioni. Per lui si sono accese le sirene di mercato, ed il suo destino si è incrociato con un altro ex viola come Lucas Beltran.
Louis Munteanu in Romania ha trovato la sua maturità. Sul mercato erano arrivate proposte importanti per l'ex viola
Il rifiuto—
Il Valencia (club dove si è accasato l'argentino), voleva Munteanu, assieme ad altre squadre come il Celtic, l'Olympiakos ed il Rennes. Il presidente del Cluj ha però rifiutato le offerte, come dichiarato a DigiSport: "Ho parlato con Louis, ovviamente. Gli ho mostrato le offerte che ho ricevuto, a dimostrazione del fatto che non dicevo sciocchezze quando abbiamo discusso di una cifra molto alta, ma normale, per il miglior giocatore del campionato. Gli ho anche spiegato perché non si è concluso con un trasferimento a nessuno e lui ha capito. Alla fine, ha detto che forse è meglio che sia andata così. In ogni caso, visto il suo valore, ci saranno sicuramente altre opportunità importanti "
